"Укравтодор" назвав дороги, які відремонтують цього року

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») в рамках затвердженої Кабінетом міністрів України програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 5 років, визначило основні напрямки ремонту доріг на 2018 рік, повідомила прес-служба "Укравтодору".

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Згідно з повідомленням, у 2018 році «Укравтодор» продовжить роботи: на Gо Highway (передбачає ремонт доріг в Україні для з'єднання Півдня України з Балтійським морем автобаном - УНІАН), М-03 (Київ - Харків - Довжанський), М-05 (Київ - Одеса), М-01 (Київ - Чернігів - Нові Яриловичі), Н-08 (Бориспіль - Запоріжжя), Н-31 (Дніпро - Решетилівка).

Особливу увагу буде приділено дорогам на сході країни: Р-46 Харків - Охтирка, М-03 Харків - Слов'янськ - Краматорськ, Р-07 Чугуїв - Мілове.

На півдні країни проводитиметься ремонт на ділянках доріг: М-15 Одеса - Рені (з обходом міста Рені), Н-14 Кропивницький - Миколаїв, Н-11 Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв, заплановано ремонт мосту через Хаджибейський лиман (дорога М - 05).

У західній Україні ремонти проводитимуться на ділянках таких доріг: Н-22 Рівне - Луцьк - Устилуг, М-21 Житомир - Вінниця, Н-10 Івано-Франківськ - Стрий, Н-03 Житомир - Хмельницький - Чернівці. Також заплановано ремонт короткої траси від Мукачевого до Чопа по дорозі М-24/М-25.

За кошти Міжнародної фінансової організації почнеться реконструкція Північного обходу Житомира, реконструкція Gо Highway у Хмельницькій області і продовжиться реконструкція М-03 на ділянці Лубни - Полтава.

У прес-службі нагадали, що з 1 січня в рамках децентралізації доріг 123 105 км доріг місцевого значення передано у відповідальність місцевої влади. Зараз «Укравтодор» відповідає за 46985 км доріг міжнародного і національного значення.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що наступного року в Україні може бути відремонтовано близько 4-5 тис. км доріг державного значення в разі затвердження держбюджету на 2018 рік з обсягом фінансування дорожнього господарства в розмірі 40 млрд грн.

Проект державного бюджету на 2018 рік передбачає збільшення фінансування будівництва і ремонту українських доріг на 37% порівняно з 2017 роком - до 44 млрд грн.

За підсумками 2017 року «Укравтодор» відремонтував близько 2,1 тис. км доріг, що є рекордним показником за останні 5 років.