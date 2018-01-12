Український "Руслан" доставив деталі ракети для SpaceX (інфографіка)
"Антонов" здійснив термінове замовлення американської компанії SpaceX з транспортування частини ракети Falcon 9 із Лос-Анджелеса до Флориди.
Літак Ан-124-100 "Руслан" українського концерну "Антонов" доставив запчастини для ракет SpaceX в США.
Він подолав 3 тис. 613 км. Звіт про політ розмістили на спеціалізованому сайті Flightradar24.
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Український "Руслан", який використовувався для транспортування великогабаритних комплектуючих, за 4 години 33 хвилини подолав вказаний шлях вище. Він перевіз частину головного обтічника ракети SpaceX вагою 28,1 тонни з аеропорту Лос-Анджелеса в Тітусвілл, штат Флорида.
Зазначається, що авіакомпанія "Антонов" запросила дозвіл у влади США на проліт вантажного літака Ан-124 "Руслан" з Лос-Анджелеса у Флориду, щоб перевезти комплектуючі для ракет ЅрасеХ.
У своєму зверненні авіатори заявляли, що таке транспортування майже 30-тонного багажу довжиною 18 метрів не може здійснити жоден американський перевізник.