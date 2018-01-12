Паливо в Україні продовжує дорожчати: скільки коштує заправити авто

Ряд великих мереж АЗС в Україні, які працюють під брендом WOG, Shell, підвищили ціни на бензини і дизельне паливо на своїх автозаправних станціях на 10-50 копійок за літр, повідомила консалтингова компанія UPECO.

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За інформацією компанії, на заправках WOG бензин марки А-92 коштує 30,95 гривні за літр, А-95 – 31,95 гривні за літр, А-95 "Преміум" – 32,95 гривні за літр, дизельне паливо – 29,45 гривні за літр і дизпаливо "Преміум" - 31,45 гривні за літр.

У мережі АЗС Shell бензин А-92 подорожчав до 30,25 гривні за літр, А-95 – до 31,25 гривні за літр, А-95 "Преміум" – до 33,45 гривні за літр, дизпаливо – до 28,89 гривні за літр і дизпаливо "Преміум" – до 32,39 гривні за літр.

За даними UPECO, ціни на дизпаливо на 10-50 копійок за літр виросли в мережах АЗС "БРСМ-Нафта" і AMIC. Також паливо подорожчало на регіональних заправках під брендами "Татнефть", "Паралель" і "Народна".

Як повідомляв УНІАН, починаючи з серпня 2017 року, ціни на нафтопродукти в Україні зросли в середньому на 4 гривні за літр і досягли рекордних значень. Так, в деяких мережах ціни на бензин А-95 перевищили 31 гривню за літр.

В середині грудня 2017 року міністр енергетики і вугільної промисловості України Ігор Насалик повідомив, що Міненерговугілля спільно з Антимонопольним комітетом створили комісію, яка проаналізує можливу змову з підвищення цін компаній, що продають світлі нафтопродукти. 21 грудня АМКУ почав розслідування на ринку палива, запідозривши мережі АЗС ОККО і WOG у можливих антиконкурентних узгоджених діях.

На думку експерта, на ринку нафти і нафтопродуктів, директора спеціальних проектів Науково-технічного центру "Психея" Геннадія Рябцева, до кінця січня цього року ціни на бензин і дизпаливо в Україні можуть зрости ще на 1-1,2 гривні за літр.