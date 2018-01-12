General Motors показала автомобіль без керма і педалей (відео)

General Motors опублікувала зображення і відео, що дає уявлення про інтер'єр нового повністю автономного автомобіля.

Публічна прем'єра прототипу, який не має зовнішніх органів управління, в тому числі керма і педалей, відбудеться 15 грудня на Детройтському автосалоні, пише Autonews.

Безпілотний автомобіль, побудований на базі електрокара Chevrolet Bolt, укомплектований оптичними далекомірами LiDAR, а також 21 радаром і 16 відеокамерами, котрі допомагають орієнтуватися в просторі.

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За роботу керма, акселератора і гальмівної системи повністю відповідає електроніка - спеціально розроблене програмне забезпечення для безпілотників четвертого покоління.

У General Motors стверджують, що серійний випуск подібних автомобілів почнеться в 2019 році. На даний момент концерн веде активні випробування своїх безпілотних машин, які тестуються в Сан-Франциско, Детройті та Фініксі.

Згідно з планами General Motors, як мінімум у семи американських штатах почнуться випробування 2500 таких машин.

Відео: General Motors

В GM відзначають, що вже подали запит в Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху США (NHTSA) на використання Cruise AV на дорогах загального користування, зазначає Inforesist з посиланням на The Verge. Однак, поки є перешкода для переміщення таких автомобілів по дорогах.

Згідно з правилами NHTSA сучасні автомобілі повинні оснащуватися подушкою безпеки водія у рульовому колесі. У випадку з Cruise AV, у якого немає керма, проблема очевидна. В якості виходу з ситуації в GM пропонують встановити замість необхідної в рульовому колесі подушки таку ж, але в торпедо з боку водія.

General Motors оголосив про розробку автомобілів з автоматичним управлінням в 2015 році. Роком пізніше американський концерн інвестував півмільярда доларів у компанію Lyft. Партнери до 2020 р. планують створити спільну систему карпулинга, автопарк якої буде складатися з безпілотних автомобілів.

Відео: TechCrunch