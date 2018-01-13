Через негоду на Керченській переправі застрягли сотні авто

Сотні автомобілів застрягли на під'їздах до Керченської поромної переправи, робота якої була припинена через сильний вітер в ніч на 13 січня.

Як повідомили в ТОВ "Морська дирекція", черга утворилася з легкових, вантажних автомобілів і автобусів, пише РИА Новости.

"Станом на 8 ранку з боку Криму було 55 легкових автомобілів, 40 вантажних і 10 автобусів. З боку порту "Кавказ" — 95 легкових машин, 70 вантажних і 14 автобусів", — розповіли в компанії.

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У дирекції також уточнили, що поліпшення погодних умов очікується орієнтовно в неділю, 14 грудня, після обіду.

До поліпшення погоди пасажирів просять утриматися від поїздок на переправу і стежити за оперативною інформацією на сайті компанії-оператора. У свою чергу в Управлінні ДІБДР МВС по Республіці Крим попередили, що в період з 13 по 15 січня робота Керченської поромної переправи припинена.

Також росіян закликали по можливості утриматися від поїздок, пов'язаних з перетинанням Керченської протоки.

Як повідомлялося раніше, на 13-15 січня в Криму оголошено штормове попередження: очікуються сніг, заметіль, на дорогах ожеледиця, посилення північно-східного вітру до 17-22 м/с, 13 і 14 січня пориви до 25 м/с.

Нагадаємо, Керченський міст у Криму виявився в три рази дорожчим найдовшої в світі переправи.