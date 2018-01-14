Електрички "Укрзалізниці" стануть довшими

"Південно-Західна залізниця" змінює підхід при формуванні приміських поїздів - склади стануть довшими, а шестивагонних поїздів буде не більше 10 одиниць.

Про це повідомляється на офіційному сайті Південно-Західної залізниці.

Як заявив в.о. директора регіональної філії Роман Веприцький під час відвідування моторвагонного депо Фастів-1, необхідно більш раціонально використовувати дефіцитний рухомий склад в приміському сполученні.

"Необхідно проаналізувати пасажиропотоки і визначити актуальну для кожного напрямку складовість приміських електропоїздів - шість, вісім, десять чи дванадцять вагонів", - сказав Веприцький.

"Щоб максимально забезпечувати потреби населення в приміських перевезеннях, будемо відходити від шестивагонних складів всюди, де є потреба в довгих складах. Я вже поставив завдання, щоб до 15 січня кількість шестивагонок на залізниці не перевищувала десяти одиниць", - заявив він.

У Південно-Західній залізниці додатково зазначають, що зараз забезпечують формування восьмивагонних приміських поїздів замість шестивагонних на найбільш популярних напрямках.

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У 2017 році УЗ відремонтувала 13 приміських поїздів. Оновлення одного приміського електропоїзда обходиться УЗ приблизно у 46 млн грн.

Нагадаємо, у 2018 році заплановано оголосити тендер на придбання 5 приміських електропоїздів, із яких 2 очікується закупити за кредитні кошти державного банку Німеччини KFW.

Крім того, Міністерство інфраструктури веде переговори з Німеччиною про надання вживаного рухомого складу для приміських електричок України.