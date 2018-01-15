Рейдерська атака: "БРСМ-Нафта" заявляє про незаконне захоплення її майна

Мережу заправних станцій під брендом "БРСМ-Нафта" заявляє про незаконне захоплення свого майна приватною компанією "Імбрем Аурум Лтд", яка, за даними галузевого видання Enkorr, пов'язана з бізнес-інтересами екс-міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького. Про захоплення майна заявляється в релізі мережі "БРСМ-Нафта".

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"Як стало відомо ТОВ "Євро Пауер", яке здійснює оперативне управління господарською діяльністю мережі АЗК "БРСМ-Нафта", 21 грудня 2017 року державними реєстраторами філії комунального підприємства "Абсолют" Главанської сільради Одеської області все майно мережі за підробленими документами було зареєстровано на ТОВ "Імбрем Аурум Лтд" шляхом внесення всього майна мережі в статутний капітал суспільства "Имбрем Аурум Лтд", - заявили в компанії.

Згідно з повідомленням, представники компанії "Євро Пауер" та її власника (Андрія Біби) не давали згоди на переоформлення майна і не підписували довіреностей або будь-яких доручень про передачу майна мережі АЗС "БРСМ-Нафта".

"Я вперше чую про компанії "Імбрем Аурум Лтд" і сподіваюся, що правоохоронці з'ясують, хто стоїть за цією брудною оборудкой проти власності компанії", - наводяться в повідомленні слова Біби.

У "Євро Пауер" також повідомили, що компанія вже звернулася в правоохоронні органи і приймає всі заходи для повернення свого майна.

За даними галузевого видання на ринку нафти і нафтопродуктів Enkorr, компанія "Імбрем Аурум Лтд" має зв'язок з бізнесом екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького. Як стверджує видання, "Імбрем Аурум Лтд" була створена в 2015 році і зареєстрована на панамську компанію Solferino Casas S. A., власником якої був громадянин Нідерландів Рональд Піпер.

"Піпер відомий як глава голландського інвестиційного фонду FreezeOil Fund, який восени 2014 року заявив про придбання частки в мережі "БРСМ-Нафта". Пізніше стало відомо, що на FreezeOil Fund була переоформлена частка екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького", - зазначає Enkorr.

Видання повідомляє, що в 2016 році між Андрієм Бібою і Ставицьким виник конфлікт, в ході якого сторона Ставицького домоглася арешту частини активів Біби. Також наголошується, що восени минулого року сторони підписали мирову угоду і припинили судові тяжби.

Довідка УНІАН. Мережа АЗС "БРСМ-Нафта" була заснована її засновниками (Андрієм Бібою і Олегом Поліщуком) у 1995 році. За даними Enkorr, Ставицький став її співвласником з 2007 року. На сьогодні мережа налічує понад 170 АЗС.