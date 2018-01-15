Відсутність зв’язку в "ДНР": український мобільний оператор звернувся з дозволом на ремонт кабелів

Оператор зв’язку «Vodafone.Україна» звернувся до Донецької обласної адміністрації, місії ОБСЄ та Спільного центру з контролю і координації задля дозволу на ремонт пошкоджених ліній зв’язку у Донецькій області.

Про це у коментарі Громадському повідомила прес-секретарка компанії Вікторія Рубан.

Вона підтвердила, що 11 січня були пошкоджені магістральні кабелі ліній зв’язку, через що у самоназваній «ДНР» та частині підконтрольної Донеччини зник зв’язок.

«Одне з пошкоджень, яке може бути ліквідоване, — в сірій зоні. Практично його можна відремонтувати, якщо буде фізичний доступ до цієї ділянки», — сказала прес-секретарка.

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Вона при цьому не уточнила координати цієї території, бо «це може бути предметом маніпуляцій і небезпечно».

За словами Рубан, компанія ще не отримала дозволу на ремонт і відповідних гарантій безпеки для бригади.

«Ми б хотіли відновити зв’язок, бо там наші люди живуть. Наскільки я розумію, українських операторів на непідконтрольній території не залишилось. Переважна більшість користувалася Vodafone — це декілька мільйонів людей».

Як уточнила прес-секретарка, з Vodafone не можна телефонувати на номери окупаційного оператора «ДНР» — «Фенікс», адже українська компанія працює лише по ліцензіях, яких у «Фенікса» немає.

Також, за словами Рубан, на окупованій території закриті усі офіси Vodafone, не продаються офіційно стартові пакети. А рахунки поповнити можна на підконтрольній Україні території.

Раніше повідомлялося, що на окупованій частині Донецької області кілька діб відсутній мобільний зв’язок від українського оператора «Vodafone». Водночас у самоназваній «ДНР» заявили про перебої зі зв’язком в окупаційного оператора «Фенікс».