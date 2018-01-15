Ford хоче інвестувати в електрокари $11 мільярдів

Американський концерн Ford Motor Co. значно збільшить інвестиції в електромобілі - до 11 мільярдів доларів до 2022 року, повідомляє Прайм "з посиланням на голову ради директорів Ford Білла Форда на автосалоні в Детройті.

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До цього терміну компанія планує випустити 40 гібридних і повністю електрифікованих моделей автомобілів, розповів Форд. З них 16 будуть повністю електричними, уточнили представники концерну.

"Обсяг інвестицій значно більше попередньої оголошеної мети в 4,5 мільярда доларів до 2020 року", - цитує агентство Reuters слова представників Ford.

Згідно з останніми даними, в 2016 році компанія витратила на дослідження і розробки нових продуктів і послуг 7,3 мільярда доларів, тоді як за попередні два роки в цю галузь було вкладено по 6,7 мільярда доларів.

Концерн Ford був заснований в 1903 році Генрі Фордом, який створив його, отримавши на розвиток бізнесу 28 тисяч доларів від п'яти інвесторів. Компанія отримала популярність як перша у світі, яка застосувала класичний автоскладальний конвеєр. Продажі автомобілів Ford в Росії в 2017 році зросли на 18% в річному вираженні, до 50,36 тисячі одиниць.