Ватажок "ДНР" Захарченко пригрозив взяти "Vodafone-Україна" під "зовнішнє управління"

Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив про можливість введення зовнішнього управління на території так званої "республіки" щодо компанії "Vodafone-Україна".

Про це заявив ватажок терористичної організації Олександр Захарченко. Заяву було опубліковано на інформресурсі бойовиків.

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За словами Захарченка, раніше "через диверсії" була припинена робота мобільного оператора на території "ДНР".

Захарченко заявив, що при необхідності в так званій "ДНР" можуть ввести "зовнішнє управління" за Vodafone-Україна. І що "відповідні дії вже проводяться".

Нагадаємо, що на окупованій частині Донецької області кілька діб відсутній мобільний зв'язок українського оператора «Vodafone». У той же час в «ДНР» заявили про перебої зі зв'язком у окупаційного оператора «Фенікс».

Оператор зв'язку «Vodafone.Україна» вже звернувся до Донецької обласної адміністрації, місії ОБСЄ і Спільного центру з контролю і координації за дозволом на ремонт пошкоджених ліній зв'язку у Донецькій області.