До Одеси скасували шість авіарейсів через сильний снігопад

До Одеси через несприятливі метеоумови скасовано значну частину авіарейсів.

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Як повідомили УНІАН у міжнародному аеропорту «Одеса», першим скасовано сьогодні рейс із аеропорту «Жуляни» (Київ), який очікувався об 11.10. Потім скасовано ще низку рейсів: зі Стамбула (Туреччина), який очікувався о 16.00, із Мінська (13.40), з Анкари (Туреччина), який планував приземлитися о 14.05, із Варшави (Польща) - о 14.10, а також із Дубая (ОАЕ), що очікувався о 14.30.

Скасовано виліт із Одеси до Стамбула (12.00), до Мінська (14.30), до Варшави (14.50) і до Анкари (14.55).

Згідно онлайн табло аеропорту, реєстрація рейсу Одеса - Шарм-ель-Шейх (Єгипет), який мав вилетіти о 13.50, завершена, але відправлення ще не відбулося.

Зазначається, що інші рейси поки виконуються за розкладом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі та Одеській області спостерігається значне погіршення погодних умов - снігопад, хуртовина, штормовий вітер. До міста через снігопад тимчасово заборонено в'їзд великогабаритного та вантажного транспорту.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України й пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.