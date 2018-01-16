"Укрзалізниця" похвалилася новою постільною білизною в поїздах (фото)

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" у 2017 році відновила в поїздах більш як 330,8 тис. комплектів постільної білизни і майже 159,4 тис. одиниць знімного інвентарю: матраци, подушки, ковдри і чохли.

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Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці» з посиланням на в.о. голови правління держкомпанії Євгена Кравцова.

Згідно з повідомленням, поставки постільної білизни і знімного інвентарю за договорами, укладеними в 2017 році, здійснюватимуться також у січні-лютому 2018 року.

«Планується отримати 125,7 тис. комплектів постільної білизни, 3,8 тис. матраців, 7,3 тис. подушок, 4,1 тис. ковдр і 7,3 тис. матрацних чохлів», - йдеться в повідомленні.

Також, за словами Кравцова, минулого року було придбано 50 нових вагонів купейного типу, з яких 18 - нового формату з меблями.

«Ми приділяємо увагу сервісу пасажирських перевезень. Збільшили обсяги оновлення постільної білизни і знімного інвентарю, придбали минулого року 50 нових вагонів купейного типу, з яких 18 - нового формату з меблями, що трансформуються. З нових вагонів ми сформували нові поїзди, якими вже користуються пасажири - це №7/8 і 749/750 Київ - Івано-Франківськ - Київ, №37/38 та №737/738 Київ - Запоріжжя - Київ, №11/12 Львів - Одеса, №7/8 Харків-Одеса і №1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка. Ми продовжимо оновлювати рухомий склад і в 2018-му запланували придбати 60 пасажирських вагонів», - цитує прес-служба Кравцова.

Відзначається, що щодня для користування пасажирам надається близько 80 тис. комплектів постільної білизни.

Як повідомляв УНІАН, раніше Євген Кравцов заявив, що "Укрзалізниця" планує оновити 70% комплектів постільної білизни в поїздах до кінця 2017 року, що становить 580 тис. комплектів.