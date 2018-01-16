Чи була змова на ринку автогазу: в АМКУ розповіли, коли будуть результати розслідування

Антимонопольний комітет України завершує розслідування можливих узгоджених дій на ринку скрапленого газу, який використовується як моторне паливо, наприкінці січня очікуються попередні результати у цій справі. Про це в ході прес-конференції повідомив голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв.

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«У четвертому кварталі 2017 року було розпочато розслідування щодо ситуації на ринку скрапленого газу. Зараз це розслідування завершується, і до кінця січня ми очікуємо, що будуть направлені попередні висновки з цього розслідування... Десь наприкінці лютого, найімовірніше, вже буде інформація щодо ситуації на ринку скрапленого газу», - сказав Терентьєв.

При цьому він не став коментувати попередні результати розслідування. Також Терентьєв додав, що комітет продовжує розслідування фактів підвищення цін на нафтопродукти, проте попередніх результатів ще немає.

Як повідомляв УНІАН, у другій половині серпня 2017 року в Україні відзначалося різке зростання цін на автогаз у багатьох мережах АЗС. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав зростання цін на скраплений газ диверсією і доручив ряду міністерств і АМКУ розробити можливе вирішення цієї проблеми. Станом на 28 серпня ціни досягли значень 16,49-16,99 грн за літр, після чого цінова ситуація на ринку стабілізувалася.

31 серпня в АМКУ повідомили про намір провести перевірку низки компаній-трейдерів щодо скрапленого газу.

26 грудня 2017 року Антимонопольний комітет у ході розслідування можливих антиконкурентних і узгоджених дій, які призвели до зростання цін на скраплений газ в Україні в серпні 2017 року, залучив як відповідачів компанії-нафтотрейдери, які входять до груп WOG, ОККО і «Надія».