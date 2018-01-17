Негода не вплинула на рух поїздів - "Укрзалізниця"

Опади, які 16 січня спостерігалися на території України у вигляді снігу, не вплинули на рух поїздів.

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Про це повідомила прес-служба держкомпанії «Укрзалізниця».

«Вчора вдень і вночі залізничники прибирали від снігу вокзали, станції та колії. Так, у заходах щодо боротьби зі снігом найбільше залізничників - 1048, і одна снігоочисна колійна машина були задіяні на Одеській залізниці. Загалом вночі залізничну інфраструктуру очищали від снігу понад 2 тис. залізничників. По всій території України від криги і снігу було очищено 288 залізничних переїздів, 17 пасажирських платформ. Також очищали від снігу залізничні колії та стрілочні переводи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що опади у вигляді снігу за минулу добу спостерігалися майже по всій території України, а найближчими днями синоптики прогнозують суттєве ускладнення погодних умов і сильні снігопади та хуртовини.

«Укрзалізниця» закликає пасажирів при плануванні поїздок враховувати труднощі, які можуть виникнути при трансфері в залізничних вокзалах і станціях. Також закликаємо пасажирів бути обережними і слухати оголошення на вокзалах», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, синоптики попереджають про ускладнення погодних умов в Україні протягом 17-18 січня.

За даними Укргідрометцентру, в результаті впливу активного циклону в Україні протягом 18 січня прогнозується суттєве ускладнення погодних умов. На території Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей очікуються сильні і дуже сильні снігопади, хуртовини, утворення снігового покриву висотою до 40 сантиметрів, в Києві близько 20 сантиметрів.