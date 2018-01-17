Авторинок Європи показав максимум за десять років: топ-3 лідерів продажів

Продажі нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу (без урахування Мальти) в 2017 році порівняно з минулим роком збільшилися на 3,4% і досягли максимальних з 2007 року 15,138 млн одиниць, повідомляється в звіті Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA). Позитивна динаміка спостерігається вже чотири роки поспіль.

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Згідно з опублікованими даними, за аналізований період майже всі основні європейські ринки показали зростання. Реєстрації автомобілів в Італії збільшилися на 7,9%, в Іспанії - на 7,7%, Німеччині – на 2,7%, у Франції - на 4,7%. У той же час, ринок Великобританії знизився на 5,7% вперше за 6 років.

Лідером європейського авторинку за підсумками року став концерн Volkswagen. При цьому продажі компанії в порівнянні з торішнім результатом зросли на 2,3% – до 3,499 млн автомобілів. Ринкова частка компанії в 2017 році порівняно з 2016 роком незначно знизилася - з 23,7% до 23,9%.

Автомобільний концерн PSA Group, що об'єднує бренди Peugeot і Citroen, в 2017 році порівняно з минулим роком збільшив обсяг продажів на 28,2% - до 1,852 млн одиниць, частка компанії на ринку зросла з 9,9% до 12,2%.

Компанія Renault в 2017 році посіла третє місце з результатом 1,6 млн проданих авто, показавши при цьому зростання продажів на 6,71%, а частка компанії зросла до 10,6% з 10,2%.

Повідомляється, що в грудні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року продажі авто в ЄС зросли на 4,9% - до 1,088 млн одиниць.

За підсумками грудня майже всі авторинки Євросоюзу продемонстрували негативні показники продажів автомобілів. Зокрема, спад авторинку стався в Німеччині – 1%, Італії – на 3,2%, Великобританії – на 14,4%, Франції – на 0,5%. У той же час іспанський ринок минулого місяця показав зростання на 6,2%.

Лідерами за обсягом продажів, як і раніше, залишаються Німеччина (253,950 тис. авто), Франція (193,372 тис.) і Великобританія (152,473 тис.).

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року продажі легкових автомобілів в ЄС зросли на 6,8% – до 14,6 млн штук.

ACEA – Асоціація європейських виробників автомобілів, створена як лобістська організація європейських автовиробників.