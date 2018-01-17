Працюй або звільнять: Гройсман закликав чиновників "не спати", а особисто організувати прибирання снігу

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зажадав від голів обласних адміністрацій "не спати" і під персональну відповідальність організувати прибирання снігу, а також подбати про людей, що потрапили в затори у зв'язку з погодними умовами. Про це глава уряду заявив на засіданні Кабінету міністрів у середу.

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"Найголовніше, якщо пробки виникають - не спати, а розблокувати пробки, і під час їх виникнення подбати про тих людей, які не по своїй волі зупинилися в цих пробках. Я вимагаю, щоб по всій країні всі голови обласних державних адміністрацій під особисту відповідальність організували відповідним чином роботу. Ми завчасно вас інформуємо, мобілізуємо, а зараз важливо, щоб кожен виконав свою роботу на своєму місці", - сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, чиновники, не здатні організувати роботу з прибирання снігу, будуть звільнені.

"Ми на одному з минулих засідань звільнили голову райадміністрації за нездатність організувати роботу. Якщо голови адміністрацій будуть спати, а не працювати, я без питань підготую подання президенту на звільнення таких чиновників", - зазначив прем'єр.

Також в ході засідання уряду Гройсман доручив забезпечити прискорення розчищення Житомирської траси.

Як повідомляв УНІАН, через негоду в Україні минулої ночі було знеструмлено 15 населених пунктів у Донецькій, Запорізькій та Одеській областях.

У зв'язку з погіршенням погодних умов обмежений в'їзд до Києва вантажного та великогабаритного транспорту у напрямку з Бориспільської траси.

За даними Державної служби надзвичайних ситуацій в Україні протягом 18 січня прогнозується суттєве ускладнення погодних умов. На території Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської і Миколаївської областей очікуються сильні та дуже сильні снігопади, хуртовини, утворення снігового покриву висотою до 40 сантиметрів, в Києві близько 20 сантиметрів.