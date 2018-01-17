У Vodafone планують повернути зв'язок на Донбасі завтра опівдні

Оператор мобільного зв'язку "Vodafone Україна", який не працює на території ОРДЛО з 11 січня, розраховує відновити мобільний зв'язок на непідконтрольної території Донбасу опівдні 18 січня.

Про це йдеться в повідомленні комітету Верховної Ради україни з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.

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Директор з корпоративного управління і контролю ЗАТ "ПФ УКРАЇНИ" (Vodafone) Олег Проживальський, присутній на засіданні комітету, повідомив, що кабелі компанії на непідконтрольної території вийшли з ладу, і вона була змушена звернутися до СММ ОБСЄ з проханням сприяти допомоги провести ремонтні роботи на згаданих територіях.

"Сьогодні за сприяння ОБСЄ вогонь був припинений на два дні і почалися ремонтні роботи. Ми сподіваємося, що завтра до обіду зв'язок буде відновлено", - сказав він, зазначивши, що мобільним зв'язком Vodafone користуються майже два мільйони громадян України, які залишилися на непідконтрольної території.

Як повідомляв УНІАН, зв'язок Vodafone зник на підконтрольних територіях Донбасу 11 січня. В компанії повідомили про пошкодження оптоволоконного кабелю.

Vodafone - останній оператор, який працював на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Там також немає стаціонарного телефонного зв'язку з підконтрольною Україні територією.