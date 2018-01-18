Нові тарифи на використання вантажних вагонів: скільки доведеться платити бізнесу

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» вводить ринковий механізм визначення вартості перевезень у власних вагонах, завершивши процес дерегуляції вагонної складової тарифу.

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Як повідомила прес-служба «Укрзалізниці», відповідні зміни у повному обсязі набудуть чинності з 19 лютого 2018 року.

«До цих пір ціна на послуги перевезення парком вагонів «Укрзалізниці» встановлювалася державою. Як наслідок, вона була значно нижчою за ту, яку платять реальні вантажовідправники. Компанія недоотримувала доходи. Різниця між фіксованою та ринковою вартістю вагонів потрапляла до компаній-посередників або провокувала корупційні схеми всередині «Укрзалізниці». За оцінками експертів, обсяг цього специфічного ринку може становити до 5 млрд грн на рік», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що дерегуляція вагонної складової буде впроваджуватися у два етапи.

«На першому застосовуватиметься формульний розрахунок щоденної оплати за вчинення послуги перевезення у вагонах «Укрзалізниці». Він базується на 4 складових: вартість нового вагона на ринку, вартість ремонтів протягом терміну експлуатації вагона конкретного типу, рентабельність на рівні близько 10% і дисконтування грошових потоків у часі. Зараз аналогічні механізми використовує більшість залізниць сусідніх країн. На другому етапі впроваджується система щоденних електронних торгів у співпраці з командою «Prozorro. Продажі». Зокрема, на торги буде виставлятися частина порожнього парку. За їх результатами визначатиметься ціна для всього парку вагонів за видами на певну дату. Паралельно, на замовлення «Укрзалізниці», одна з компаній великої четвірки складе свій індекс вартості послуг з перевезення», - йдеться в повідомленні.

При цьому, у прес-службі підкреслили, що ставки плати за використання власних вагонів «Укрзалізниці» будуть нижчими, ніж ринкові.

«Для встановлення об'єктивних цін «Укрзалізниця» проаналізувала методологію розрахунку ставки плати за використання вагонів в інших країнах і вплив зміни ставки плати за використання власних вагонів компанії на ринок та економіку держави в цілому і для кінцевого споживача. З огляду на це, ставки плати за використання власних вагонів «Укрзалізниці» будуть нижчими, ніж ринкові. Наприклад, плата за користування піввагоном «Укрзалізниці» становитиме 542 грн в добу (без ПДВ), зерновозом - 655 грн на добу (без ПДВ), критим вагоном - 570 грн на добу (без ПДВ). Актуалізація цін буде відбуватися не рідше, ніж раз в три місяці», - йдеться в повідомленні.

За словами в. о. голови правління «Укрзалізниці» Євгена Кравцова, прийняті рішення дозволять збільшити надходження коштів на розвиток компанії.

«Ми розраховуємо також, що такий крок унеможливить корупційні схеми в цьому сегменті, в тому числі, з боку наших співробітників. Ми очікуємо ліквідації штучного дефіциту вагонів і зниження вартості перевезення для кінцевого споживача за рахунок вирівнювання співвідношення попиту і пропозиції вагонів на ринку», - цитує прес-служба Кравцова.

Крім того, за його словами, тепер в Україні сформовано інвестиційно привабливі умови для ринку вагонів, а зрозумілі і прогнозовані принципи його функціонування та прибутковості дозволять залучити в цей сектор економіки широке коло інвесторів.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» отримала право встановлювати тарифи на користування вантажними вагонами власного парку, завдяки скасуванню наказу №209.

Також, «Укрзалізниця» з 31 жовтня 2017 року підвищила в тарифи на залізничні вантажні перевезення на 15%.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

2015 рік "Укрзалізниця" завершила зі збитками 16 млрд грн, зумовленими переважно курсовими коливаннями гривні щодо основних валют. У 2016 році компанія вийшла на показники прибутковості. Чистий прибуток "Укрзалізниці" становив 303 млн грн.