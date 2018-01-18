Рекордне зростання цін на АЗС: експерт розповів, хто заробляє більше – нафтотрейдери чи держава

Маржа, яку заробляють компанії-власники мереж АЗС, не змінилася за останні півроку, коли спостерігалося рекордне зростання цін на бензин і дизельне пальне, і становить близько 1,70 грн на літр.

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Про це сказав експерт на ринку нафти і нафтопродуктів, директор спеціальних проектів Науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев.

«Якщо говорити про те, що власник АЗС залишає собі, то ми побачимо, що його заробіток становить близько 1,70 грн з одного проданого літра бензину А-95 Євро», - сказав він, додавши, що цей розмір маржі нафтотрейдера може коливатися в діапазоні 1,50-2 грн за літр.

За його словами, ця маржа включає в себе витрати на підтримання заправок, виплату заробітної плати працівникам АЗС і деякі інші витрати паливних компаній.

При цьому, за словами Рябцева, найбільш значну частку в структурі ціни палива займає його закупівельна вартість та податки.

«Якщо брати податкову складову в роздрібній ціні на бензин А-95 класу Євро-5, то вона становить 38%, що за нинішніх цін дорівнює 11,3 грн за літр. Це значення включає в себе ПДВ, акциз на паливо і податок на прибуток, якщо такий є», - зазначив експерт, додавши, що митна вартість бензину на сьогодні становить близько 14,2 грн за літр, інші складові ціни – це транспортні та інші витрати операторів АЗС.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з серпня 2017 року ціни на нафтопродукти в Україні зросли в середньому на 4-5 грн за літр і досягли рекордних значень. Станом на 17 січня ціни на бензин А-92 зросли до 30,49-30,99 грн за літр, на А-95 - до 31,49-31,99 грн за літр і на дизпальне – до 29,39-29,49 грн за літр.

В середині грудня 2017 року міністр енергетики і вугільної промисловості України Ігор Насалик повідомив, що Міненерговугілля спільно з Антимонопольним комітетом створили комісію, яка проаналізує можливу змову з підвищення цін компаній, що продають світлі нафтопродукти. 21 грудня АМКУ почав розслідування на ринку палива, запідозривши мережі АЗС ОККО і WOG у можливих антиконкурентних узгоджених діях.

Раніше Рябцев заявляв, що до кінця січня ціни на бензин і дизпальне в Україні можуть зрости ще на 1-1,2 грн за літр.