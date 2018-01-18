Український гігант "Руслан" став героєм нової серії американської програми "Мегамашини" (відео)

Український гігант "Руслан" став героєм нового епізоду американського серіалу "Мегамашини", повідомляє державне підприємство "Антонов" на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожУкраїнський літак "Руслан" перевозитиме деталі для ракет компанії Маска (відео)

"У новому випуску Mega Machines: The World's Strongest Plane головним героєм став Ан124-100 "Руслан", який є найбільшим з транспортних літаків, що виготовляються серійно", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що створювачі програми були вражені можливістю "Руслана" перевезти три гелікоптери Apache.

Зйомки фільму проходили на літаках, що експлуатуються "Авіалініями Антонова".

Як повідомляв УНІАН, українські літаки Ан-124 "Руслан" будуть перевозити європейські супутники та обладнання для них. Відповідний контракт завод "Антонов" підписав з французькою компанією "Боллоре".

Ан-124 "Руслан" вперше піднявся в небо 35 років тому. Модель досі є однією з найбільш затребуваних у класі важких транспортних літаків.