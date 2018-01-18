Український гігант "Руслан" став героєм нової серії американської програми "Мегамашини" (відео)
Створювачі програми були вражені можливістю "Руслана" перевезти три гелікоптери Apache.
Український гігант "Руслан" став героєм нового епізоду американського серіалу "Мегамашини", повідомляє державне підприємство "Антонов" на своїй сторінці у Facebook.
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"У новому випуску Mega Machines: The World's Strongest Plane головним героєм став Ан124-100 "Руслан", який є найбільшим з транспортних літаків, що виготовляються серійно", - йдеться у повідомленні.
Підкреслюється, що створювачі програми були вражені можливістю "Руслана" перевезти три гелікоптери Apache.
Зйомки фільму проходили на літаках, що експлуатуються "Авіалініями Антонова".
Як повідомляв УНІАН, українські літаки Ан-124 "Руслан" будуть перевозити європейські супутники та обладнання для них. Відповідний контракт завод "Антонов" підписав з французькою компанією "Боллоре".
Ан-124 "Руслан" вперше піднявся в небо 35 років тому. Модель досі є однією з найбільш затребуваних у класі важких транспортних літаків.