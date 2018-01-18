"Всі повинні бути в рівних умовах": Гройсман про розмитнення "євроблях"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман переконаний, що всі повинні розмитнювати автомобілі за правилами, які є для всіх однаковими.

Про це заявив в інтерв'ю виданню "Новое время".

"Я вважаю, що всі повинні бути в рівних умовах. Знаю, що багато добропорядних людей їздять цим транспортом (з єврореєстрацією). Але на ньому також сьогодні скоюють злочини, наїзди, вбивства. Та знайти винуватців неможливо. Такі машини треба реєструвати, правильно адмініструвати", - сказав прем'єр.

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Також Гройсман відповів на запитання, коли поліція почне зупиняти "евробляхи".

"Ми подали закон, який є базовим для посилення відповідальності за грубе порушення правил дорожнього руху. І там написано про реєстрацію таких автомобілів, щоб ми чітко розуміли, хто на них їздить. Я впевнений, що це буде хороший крок для легалізації тих, хто керує цим транспортом", - зазначив він.

Повний варіант інтерв'ю читайте у свіжому випуску журналу "Новое время".