Аеропорт "Бориспіль" через негоду працює з обмеженнями - ДСНС

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» через негоду працює з обмеженнями.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в оперативній інформації щодо наслідків складних погодних умов станом на 21.00.

Аеропорти міст Одеси, Львова, Івано-Франківська, Дніпра, Чернівців, Ужгороду, Харкова, Запоріжжя та Києва працюють в штатному режимі.

Зазначається, що сильний сніг йде у Черкаській та Чернігівській областях, помірний сніг - у Вінницькій, Закарпатській, Київській, Сумській областях та м. Києві, сніг з дощем - у Кіровоградській, Одеській та Полтавській областях, дощ - у Миколаївській та Херсонській областях. На решті території без опадів.

Рух на автомобільних дорогах забезпечено, заторів немає.

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Для роботи снігоочисної техніки часткового обмежується рух великовантажного транспорту на окремих ділянках доріг у Вінницькій, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Одеській, Черкаській та Чернігівській областях.

У зв’язку з введенням тимчасових обмежень на автомобільних дорогах налагоджено міжобласну взаємодію для організації регулювання руху транспорту. Місцевими органами влади на території країни розгорнуто 4 тис. 25 пунктів обігріву, у тому числі від ДСНС 46 пунктів обігріву.

На в’їздах до м. Києва розгорнуто 7 пунктів обігріву ДСНС, у Київській області 6 пунктів обігріву.

Для забезпечення проїзду, розчистки автодоріг та надання допомоги у буксируванні транспорту на території України залучено 1 тис. 384 од. тех. та 2 тис. 150 осіб.

Продовжуються роботи з відновлення електропостачання 763 населених пунктів у 8 областях.