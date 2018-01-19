В Україні обмежено рух фур у семи областях - "Укравтодор"

Станом на 06:00 19 січня діють обмеження на рух великовантажного транспорту в семи областях України: Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Миколаївській, у т. ч. в Одеській обл. на окремих ділянках доріг обмежено рух для всіх видів транспорту. Про це повідомляє Держагентство автомобільних доріг "Укравтодор".

Читайте такожСправжня зима в Україні: снігопади, затори та штормове попередження (відео)

Згідно з його даними, стан покриття на дорогах державного значення в більшості південних, центральних, північних і західних областей засніжене.

Для оперативного забезпечення проїзду в Україні дорожніми організаціями задіяно протягом доби 1200 одиниць техніки і понад 1500 співробітників, на чергуванні - 871 одиниця техніки та 1230 осіб.

В "Укравтодорі" зазначають, що за повідомленням Укргідрометцентру, 19 січня вночі сильний сніг в Кіровоградській, Черкаській, Київській та Чернігівській областях і на Закарпатті. Протягом дня снігопади різної інтенсивності очікуються на всій території України. У західних, південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

"Враховуючи погодні умови, Державне агентство автомобільних доріг України застерігає водіїв від поїздок на далекі відстані , особливо з дітьми. У разі, якщо ви все ж таки вирішили відправитися в подорож, пам'ятайте про безпеку на дорозі", - закликають у "Укравтодорі".