"Укрзалізниця" відновила послугу повернення квитків через інтернет
13 грудня "Укрзалізниця" тимчасово призупинила послугу повернення квитків через інтернет.
Державна акціонерна компанія "Укрзалізниця" відновила послугу повернення квитків через інтернет, яку було припинено для недопущення спекуляцій проїзними документами на поїзди. Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter в.о. голови держкомпанії Євген Кравцов.
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"Відновили послугу повернення квитків через інтернет. За даними попереднього аналізу, в період масових новорічних і різдвяних перевезень, не спостерігалося штучного дефіциту квитків та подальших спекуляцій проїзними документами на поїзди", – написав він.
Як повідомляв УНІАН, 13 грудня "Укрзалізниця" тимчасово призупинила послугу повернення квитків через інтернет для недопущення створення штучного дефіциту і подальших спекуляцій проїзними документами на поїзди.
Відновили послугу повернення квитків через інтернет. За даними попереднього аналізу, у період масових новорічно-різдвяних перевезень, не спостерігалося штучного дефіциту квитків та подальших спекуляцій проїзними документами на поїзди.— Євген Кравцов (@Kravtsov_e) January 19, 2018