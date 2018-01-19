Державна акціонерна компанія "Укрзалізниця" відновила послугу повернення квитків через інтернет, яку було припинено для недопущення спекуляцій проїзними документами на поїзди. Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter в.о. голови держкомпанії Євген Кравцов.

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"Відновили послугу повернення квитків через інтернет. За даними попереднього аналізу, в період масових новорічних і різдвяних перевезень, не спостерігалося штучного дефіциту квитків та подальших спекуляцій проїзними документами на поїзди", – написав він.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня "Укрзалізниця" тимчасово призупинила послугу повернення квитків через інтернет для недопущення створення штучного дефіциту і подальших спекуляцій проїзними документами на поїзди.