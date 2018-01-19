У зв’язку з погіршенням погодних умов та снігопадом на дорогах Житомирщини працює 52 одиниці техніки - ОДА
На автошляхах області в оперативному режимі працює 52 одиниці техніки та 69 осіб. З них на дорогах державного значення – 46 одиниць і 60 працівників.
У зв’язку з погіршенням погодних умов та снігопадом станом на 9.00 год. 19 січня на дорогах Житомирщини державного та місцевого значення працює 52 одиниці техніки.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані управління дорожнього будівництва та інфраструктури.
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"Проїзд автошляхами області забезпечено в повному обсязі. Приміський та шкільний транспорт працює у звичайному режимі" , - сказано у повідомленні.
На автошляхах області в оперативному режимі працює 52 одиниці техніки та 69 осіб. З них на дорогах державного значення – 46 одиниць і 60 працівників.
За повідомленням Гідрометцентру, 19 січня протягом дня на автошляхах м. Житомир та області очікується ожеледиця. Через це водіїв просять бути обережними під час поїздок.