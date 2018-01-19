Рятувальники назвали дві ділянки доріг з найбільш складною обстановкою

Наразі, найбільш складна обстановка через негоду залишається на автодорозі М-05 Київ – Одеса на двох ділянках.

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Про це йдеться в повідомленні ДСНС України на сторінці у Facebook.

Зазначається, що перша «складна» ділянка протяжністю до 5 км знаходиться в районі с. Ладижинка Уманського району Черкаської області (покров снігу до 50 см,) де рух легкового транспорту здійснюється повільно, рух вантажних автомобілів тимчасово заборонено та зупинено на узбіччі.

Друга ділянка - протяжністю до 2 км розташована поблизу с. Великі Трояни Благовіщенського району Кіровоградської області, де рух легкового транспорту забезпечено, рух вантажних автомобілів тимчасово заборонено. Повідомляється, що наразі близько 100 великовагових автомобілів зупинено на тимчасово облаштованому місці відстою.

На цих напрямках рятувальники збільшили кількість техніки та особового складу.