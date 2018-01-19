Спостерігачі ОБСЄ стежать за роботами з відновлення зв'язку Vodafone біля Щастя

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що спостерігачі отримали гарантії безпеки від усіх сторін для здійснення спостереження за ремонтними роботами біля Щастя з метою відновлення мобільного зв'язку оператора Vodafone на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу у Києві.

«Можу підтвердити, що в одному з місць пошкодження в районі Щастя, СММ ОБСЄ була присутня вчора і сьогодні будемо продовжувати сприяти здійсненню відповідного моніторингу ремонтно-відновлювальних робіт на об'єктах інфраструктури. Якщо ми говоримо про це місце пошкодження - були видані гарантії безпеки як для спостерігачів СММ, так і для проведення ремонту», - сказав Хуг.

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За його словами, в другому місці пошкодження, в районі Оленівки, ремонтні роботи ще не ведуться, «і як тільки вони розпочнуться, так само як ми робимо в районі Щастя, звітуватимемо про результати нашої роботи у наших спостережних щоденних звітах», - зазначив перший заступник голови СММ ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України заявило, що 17 січня за інформацією СЦКК біля Щастя було розпочато роботи з відновлення мереж мобільного зв’язку на території окремих районів Луганщини.

Зв’язок Vodafone зник на непідконтрольних територіях Донбасу 11 січня. У компанії повідомили про пошкодження оптоволоконного кабелю.

Vodafone – останній оператор, який працював на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Там також немає стаціонарного телефонного зв’язку з підконтрольною Україні територією.

15 січня Vodafone звернувся до всіх відповідальних інстанцій, включаючи Луганську та Донецьку ОДА, СЦКК, СММ ОБСЄ, з проханням забезпечити пропуск ремонтних бригад до «сірої зони».