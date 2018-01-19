Vodafone відновив мобільний зв’язок в "ЛНР"

Станом на 14:00 19 січня надання послуг мобільного зв’язку оператором Vodafone Україна було відновлено на непідконтрольній території Луганської області (ОРЛО).

Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій на сторінці у Facebook.

Водночас, як повідомляється, подана компанією до Спеціального центру координації і контролю заявка на проведення відновлюваних робіт на непідконтрольній території Донецької області (ОРДО) не була погоджена з боку представників незаконних збройних формувань ОРДО.

Представники української сторони продовжують докладати зусилля для відновлення зв’язку.

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Як повідомляв УНІАН, зв’язок Vodafone зник на непідконтрольних територіях Донбасу 11 січня. У компанії повідомили про пошкодження оптоволоконного кабелю.

Vodafone – останній оператор, що працював на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Там також немає стаціонарного телефонного зв’язку з підконтрольною Україні територією.

15 січня Vodafone звернувся до всіх відповідальних інстанцій, включаючи Луганську та Донецьку ОДА, СЦКК, СММ ОБСЄ, з проханням забезпечити пропуск ремонтних бригад до "сірої зони".

16 січня народний депутат Ірина Фріз заявила, що Україна офіційно звернеться до координаторів ОБСЄ в мінських групах щодо відновлення роботи Vodafone в зоні АТО.