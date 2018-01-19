Скільки коштує заправити авто: ціни на АЗС за тиждень зросли майже на 80 копійок

Середні роздрібні ціни на бензин і дизельне пальне за тиждень (з 12 по 19 січня) зросли на 77-79 коп. за літр, повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

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Згідно з повідомленням, за звітний період середня ціна на бензин марок А-92 і А-95 зросла на 77 коп. - до 28,58 і 29,37 грн за літр, відповідно.

При цьому дизельне пальне в середньому подорожчало на 79 коп. - до 27,19 грн за літр.

Також відзначається, що сьогодні ціни на пальне підвищили такі мережі АЗС: Glusco, «Катрал Південь», «Народна», «Татнафта-АЗС-Україна», «Укргазвидобування».

Як повідомляв УНІАН, починаючи з серпня 2017 року, ціни на нафтопродукти в Україні зросли в середньому на 4-5 грн за літр і досягли рекордних значень.

За словами експерта на ринку нафти і нафтопродуктів, директора спеціальних проектів Науково-технічного центру «Психея» Геннадія Рябцева, причинами зростання цін є девальвація гривні та зростання цін на світовому ринку нафти. На його думку, до кінця січня ціни на бензин і дизпальне в Україні можуть зрости ще на 1-1,2 грн за літр.