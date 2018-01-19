В Україні вирішили побудувати першу дорогу з вугільних відходів

ДТЕК планує побудувати ділянку автомобільної дороги з використанням золошлаків – відходів вугільних теплоелектростанцій (ТЕС) у Львівській області до кінця 2018 року.

Про це розповів регіональний менеджер з корпоративної соціальної відповідальності ДТЕК Енерго Петро Курляк, передає ЦТС.

Протяжність дороги складе 1 км – вона з'єднає кілька сільських населених пунктів.

"Компанія ДТЕК реалізує пілотний проект по будівництву ділянки дороги з застосуванням золошлакових матеріалів. Для вибору пілотного проекту спочатку було кілька пропозицій і навколо них було багато суперечок. У підсумку, затвердили ділянка дороги, яка проходить через чотири села у Львівській області – Перекалки-Рогали-ж/д станція Добротвір-Матяши протяжністю 1 км", – повідомив Курляк.

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Він також додав, що на сьогоднішній день компанія ЗахідДорПроект вже закінчила проектно-кошторисну документацію. У 2018 році планується проходження експертизи та будівництво пілотного ділянки дороги.

Як заявила менеджер департаменту екологічної безпеки ДТЕК Енерго Тетяна Завгородня, в Україні утворюється близько 7,5 млн золошлакових відходів у рік. З них 6 млн т генерує ДТЕК. В Європейських країнах відсоток утилізації золошлакових відходів становить близько 92%, в США – 41%, Індії – 50%, Китаї – 65%. Показник, якого вдалося досягти ДТЕК на одній з ТЕС – 43%.

За її словами, використання золошлаків значно знижує собівартість виробництва будматеріалів – не менше ніж на 15-20%, а вартість робіт з будівництва доріг - в середньому на 30%. У світовій практиці золошлакові відходи використовували при будівництві швидкісної дороги Ейзенхауер в Чикаго і Ересуннський мосту між Данією і Швецією.

Відзначимо, що в минулому році міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявляв про плани міністерства щодо будівництва перших бетонних доріг у Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.