Через негоду літак рейсу Київ-Херсон здійснив аварійну посадку
14:08, 20 січня 2018Транспорт/Звя'зок
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Причиною аварійної посадки стала туманна погода.
Ілюстрація / REUTERS
Літак рейсу Київ-Херсон Міжнародних авіаліній України здійснив аврийную посадку в Одесі через складні погодні умови. Такі дані надані службою FlightAware.
Читайте такожВражаючі кадри приземлення літаків в умовах урагану в Європі потрапили на відеоЛітак вилетів з аеропорту Бориспіль в 20:44 і в 21:45 повинен був приземлитися в Херсоні, однак після близько 40 хвилин кружляння над містом він здійснив у 23:01 посадку в Одесі.
У прес-службі МАУ стверджують, що з літаком все нормально, а причиною аварійної посадки стала туманна погода.
"З літаком все в порядку. Пішов на запасний через сильний туман", - сказав заступник прес-секретаря компанії Максим Арсланов.
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