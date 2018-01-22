"Дизельний скандал": Audi зобов'язали відкликати 127 тисяч автомобілів

Федеральне відмоство автомобільного нагляду Німеччини (KBA) зобов'язало автовиробника Audi відкликати 127 тисяч автомобілів по всьому світу, у тому числі понад 77 тисяч у самій ФРН через "дизельний скандал".

Про це повідомляє DW з посиланням на речника міністерства транспорту країни.

Ідеться про моделі А4, А5, А6, А7, А8, Q5, SQ5 та Q7, оснащені дизельним двигуном V6 TDI. У них було виявлене програмне забезпечення, яке дозволяє обходити обмеження на викид шкідливих газів за стандартом Євро-6.

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В Audi заявили, що протягом багатьох місяців інтенсивно досліджують всі концепції дизельних двигунів щодо можливих порушень та можливостей модернізації, оскільки співпрацюють з відповідними німецькими органами, які займаються питаннями "дизельного скандалу". У результаті KBA ухвалило рішення відкликати зазначені вище автомобілі для оновлення програмного забезпечення.

Нагадаємо, німецький автоконцерн Volkswagen, підрозділом якого є Audi, звинувачують у США у маніпуляції зі шкідливими викидами. У грудні 2017 року KBA розпорядилося відкликати по всьому світу близько 57,6 тисячі авто марки Volkswagen Touareg 2014-2017 років випуску через невідповідність у роботі системи очистки відпрацьованих газів.