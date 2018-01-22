Велика мережа автозаправок зупиняє роботу своїх станцій у Києві

Велика мережа автозаправних станцій (АЗС) під брендом UPG зупиняє роботу чотирьох своїх АЗС у Києві та Київській області. Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

Читайте такожСкільки коштує заправити авто: ціни на АЗС за тиждень зросли майже на 80 копійок

"Повідомляємо, що в зв'язку з закінченням терміну оренди припиняють свою роботу АЗС UPG, розташовані за наступними адресами: сільрада Стрижавський, автодорога М-12 Стрий-Кіровоград-Знам'янка, 385 км + 158 м (праворуч); г. Київ, вул. Академіка Заболотного, 156/1; г. Київ, вул. Міська, 1/1; г. Київ, вул. Межигірська, 87-А", - наголошується в повідомленні.

У компанії також додали, що незабаром будуть відкриті нові сім АЗС UPG в інших регіонах України, зокрема, в Дніпрі, у Львівській, Чернівецькій, Хмельницькій, Закарпатській, Київській і Волинській областях.

Довідка УНІАН. Мережа АЗС UPG належить приватній компанії "Уркпалетсистем", яка є імпортером нафтопродуктів в Україну. Компанія купує бензин і дизельне паливо на нафтопереробних заводах різних країн, включаючи Білорусь. Нафтотрейдер володіє мережею АЗС, яка налічує близько 30 станцій.