Київський метрополітен оголосив тендер на будівництво метро на Виноградар

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" оголосило тендер на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метро від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар у Подільському районі вартістю 6,32 млрд грн.

Відповідне оголошення розміщено на сайті Prozorro.

«Будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метро від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (від станції "Сирець" до станції "Проспект Правди" з двома станціями ("Мостицька", "Проспект Правди") і ділянкою вилочного відгалуження в бік станції "Виноградар" (перша черга будівництва)», - йдеться в повідомленні.

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Роботи мають бути виконані упродовж 36 місяців. Остаточний термін подачі пропозицій - до 19 лютого 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, за 2017 рік Київський метрополітен перевіз 498,4 млн пасажирів, що на 2,8% більше, ніж роком раніше.

Київ на будівництво метро в 2018 році отримає з держбюджету 2,6 млрд грн.

Сумарна експлуатаційна протяжність діючих трьох ліній Київського метрополітену становить близько 69 км. До послуг пасажирів - 52 станції з трьома пересадковими вузлами.

Будується четверта лінія (Подільсько-Воскресенська). За різними прогнозами, будівництво нової гілки завершиться в 2020-2030 рр.