На півдні та сході України через снігопади ввели заборону руху для вантажівок

Негода прийшла у східні та південні області – там іде сніг, якого має випасти до 20-30 сантиметрів заввишки. Через сильний вітер до 15-20 м/с також спостерігаються хуртовини.

Про це повідомляється на сайті Укравтодору.

Через заметілі, аби уникнути заторів та задля оперативного розчищення доріг від снігу, уже заборонили рух для вантажівок трасою М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта в напрямку від Запоріжжя до Василівки (км 296+000 – км 340+000). Про це повідомляє "Укравтодор". Тимчасова заборона почала діяти 22 січня о 21:30 і триватиме щонайменше до ранку - 08:00 23 січня.

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Також суттєве погіршення погодних умов спостерігається на Дніпропетровщині. Там також хуртовини. В "Укравтодорі" запевняють, що сніг розчищають вчасно і рух усіма дорогами загального користування в цьому регіоні забезпечений.