На Донеччині через негоду заборонили рух фур по трасі державного значення

У Донецькій області через негоду заборонили рух вантажівок по автодорозі М-03 Київ - Харків - Должанський. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Донецькій області.

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"Для ліквідації снігових заметів та запобігання виникнення ускладнень дорожнього руху на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-03 Київ - Харків - Довжанський, від кордону з Харківською областю до р. Бахмут (км 646 - км 709) з 08.00 23 січня введено тимчасову заборону руху великовантажного транспорту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до розчистки доріг та буксирування автомобілів в області притягнуто 79 працівників облавтодору та 65 одиниць техніки.