Будівництвом українських доріг планує зайнятись компанія з Азербайджану, яка побудувала трасу для Формули-1

Азербайджанське підприємство «АзВірт», відоме своїм багатим європейським досвідом, та високою якістю підрядних робіт, планує будувати дороги та об`єкти інфраструктури в Україні.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Наріжним камінням нашої діяльності є якість виконуваних робіт і дуже жорстка система контролю. Особливу увагу приділяємо підготовці кваліфікованих кадрів. Наші співробітники для підвищення свого професіоналізму проходять систематичні тренінги за кордоном», - заявив закордонним журналістам генеральний директор ТОВ «AzVirt» Каміль Алієв.

Як нагадав пан Алієв, серед реалізованих компанією великих проектів в Азербайджані «хотілося б відзначити будівництво стратегічно важливих магістральних доріг в таких містах як Баку, Гянджі, Ленкорань, Закатала і Габала».

«У 1999 році нами була побудована естакада до нового аеровокзалу Баку, проведено комплекс робіт в аеропорту. Ми маємо багатий досвід ґрунтовного ремонту вулиць і проспектів столиці. У 2002- 2003 рр. провели внутрішні дороги в Сангачальському терміналі. У рамках проекту «Великого Шовкового шляху» в 2006 р. закінчили реконструкцію дороги Шамкір - Газах. У Міжнародному аеропорту імені Гейдара Алієва побудовані злітно-посадочні смуги, перони та інші аеродромні майданчики», - розповів керівник компанії.

Як зазначили у компанії, окрім звання провідної компаній в будівельному секторі Азербайджану, «АзВірт» зарекомендував себе і за межами цієї кавказької країни. Зокрема, з 2012 р. дорожнє підприємство активно почало розширювати географію своєї діяльності на міжнародному рівні, будуючи дороги в ряді країн Центральної та Східної Європи.

Наприклад, в Сербії «AzVirt» збудував дороги з прекрасним полотном із дренажно-зливовими системами. Також в активі компанії «АзВірт» - збудована траса для Формули-1, по якій можна розганяти боліди до 350-ти кілометрів на годину. На сьогодні «АзВірт» відкрив свої філії вже у п`яти країнах, успішно реалізуючи там проекти з оновлення доріг та інфраструктури.

Таким чином, успішний досвід підприємства «AzVirt» в Азербайджані та в країнах ЄС буде вигідним для України та українських водіїв, адже компанія знає, як суттєво підвищити якість доріг та об`єктів інфраструктури до європейського рівня.