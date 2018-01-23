На українських заправках продовжують піднімати ціни

Ряд великих мереж АЗС підвищили ціни на бензин і дизельне пальне на 0,1-1 гривню за літр, повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

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Згідно з повідомленням, у мережах АЗС «Укрнафта» і «Авіас» вся паливна лінійка подорожчала на 1 грн за літр до 28,50 грн за літр (бензин А-92), 29 грн за літр (А-95), 29,50 грн за літр (бензин А-95 «Преміум») і 27 грн за літр (дизпальне).

Також мережа АЗС «Альфа-Нафта» підняла ціни на гривню - до 28,45 грн за літр (А-92), 28,95 грн за літр (А-95), 29,45 грн за літр (А-95 «Преміум» ) і 27 грн за літр (дизпальне).

У мережах SOCAR і AMIC нафтопродукти подорожчали на 10 і 30 коп. за літр відповідно.

За інформацією UPECO, також вартість палива зросла і в регіонах, наприклад, мережі АЗС Parallel, Marshal, KLO, ZOG, BVS, «Катрал Південь», «Рур Груп» та інші підвищили вартість нафтопродуктів на 0,1-1 грн за літр.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з серпня 2017 року, ціни на нафтопродукти в Україні зросли в середньому на 5 і більше грн за літр і досягли рекордних значень.

За словами експерта на ринку нафти і нафтопродуктів, директора спеціальних проектів Науково-технічного центру «Психея» Геннадія Рябцева, причинами зростання цін є девальвація гривні і зростання цін на світовому ринку нафти. На його думку, до кінця січня ціни на бензин і дизпальне в Україні можуть зрости ще на 1-1,2 грн за літр.