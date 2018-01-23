Зв'язок четвертого покоління в Україні: стала відома дата торгів за першим 4G-тендером

Проведення торгів "з голосу" за першим 4G-тендером в діапазоні 2600 МГц заплановано на 31 січня.

Читайте такожНацкомісія оприлюднила умови тендеру з продажу 4G-ліцензій

Про це повідомляє Liga.net з посиланням на джерело в Нацкомісії з питань регулювання зв'язку та інформатизації.

Як повідомляється на сайті регулятора, всі учасники тендеру – «Київстар», Vodafone і lifecell - сплатили відповідні тендерні гарантії, що становлять 10% від стартової вартості лота, і виконали всі умови для участі в ньому.

26 січня регулятор розкриє конверти від учасників тендеру і оголосить їх цінові пропозиції за кожним лотом.

Нагадаємо, на перший 4G тендер виставляється 7 лотів в діапазоні 2600 МГц. Мінімальна ціна буде становити 572 млн грн за перший великий лот і по 286 млн грн - за шість інших лотів. Таким чином, мінімальні надходження в бюджет становитимуть 2,2 млрд гривень.