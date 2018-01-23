Транспортний комітет пропонує створити Нацагенство з безпеки руху

Транспортний комітет пропонує створити Національне агенство з безпеки руху.

Про це в інтерв'ю ресурсу «Обозреватель» розповів голова Комітету ВРУ з питань транспорту Ярослав Дубневич.

Ініціативу своїх колег парламентар пояснив тим, що на сьогодні з боку держави немає комплексного підходу до вирішення проблеми безпеки руху. В той же час ситуація з ДТП на дорогах залишається гнітючою. За думкою Ярослава Дубневича, в Україні потрібен відповідний орган, який би координував дії в сфері безпеки руху та формував державну безпекову політику.

«За ліквідацією ДАІ (яка згідно закону про Дорожній рух відповідала безпосередньо за безпеку руху) повинен був з’явитись новий відповідний орган. Його на даний момент немає. Було скасовано документи по обліку ДТП, отже поки що не ведеться офіційної статистики дорожньо-транспортних пригод на дорогах. Відтак – у нас немає офіційних даних щодо кількості ДТП. Неможна зробити бодай якийсь професійний аналіз», - повідомив Дубневич.

За його словами, Транспортний комітет ще в 2016-му році звернувся до Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з пропозицією створити Нацагентство з безпеки руху. Зараз у Комітеті на опрацюванні знаходиться відповідний проект закону – «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи управління у сфері організації та безпеки дорожнього руху, зокрема створення координаційного органу виконавчої влади, що буде забезпечувати формування та реалізацію державної політики у сфері безпеки дорожнього руху».

Голова Комітету переконаний: створення такого координаційного органу дасть можливість результативно використати кошти, що вже виділені на організацію безпеки руху. В той же час, даний орган не повинен виступати розпорядником коштів.

«Цей орган не повинен мати доступ до грошей, - наголосив Дубневич.- Це державний орган, який вирішує питання державного рівня – формує державну безпекову політику, забезпечує нормативну базу для її реалізації. Крапка. А втілювати цю політику на практиці покликані відповідні міністерства, Нацполіція, державна служба з безпеки руху, громадськість тощо.

Це має бути координуючий орган, який би не залежав від жодного з міністерств чи відомств та мав спеціальний статус. Оскільки жодне з окремо взятих міністерств чи відомств не може володіти всією повнотою функціоналу, який дозволить організувати повний спектр необхідних дій. Національне агентство з безпеки руху повинне координувати дії всіх учасників процесу (міністерства, парламентські Комітети, контролюючі органи, освітян). Для того, аби кошти, які скеровуються на безпеку руху, працювали максимально результативно»,- підкреслив нардеп.