Ахметов "наварить" на радіочастотах для 4G 500 мільйонів гривень завдяки людині Порошенка - ЗМІ

Понад 500 мільйонів гривень отримає Рінат Ахметов за продаж мобільним операторам низьколіквідних радіочастот для 4G.

Як йдеться в статті ЕП, державі компанія олігарха заплатила за них в 147 разів менше.

"31 січня Національна комісія регулювання зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) продасть на торгах радіочастоти для запуску мобільного зв'язку четвертого покоління (4G). На торги будуть виставлені 80 МГц радіочастот у низколіквідному діапазоні 2500-2700 МГц. Раніше ці 80 МГц здала державі компанія ТОВ "ММДС-Україна", яка на 100% належить Рінату Ахметову. Натомість компанія повинна отримати компенсацію в розмірі 500,092 млн грн. Її оплатять мобільні оператори "Київстар", Vodafone Україна, lifecell, які будуть брати участь у конкурсі. Розмір компенсації в 147 разів більше суми, яку "ММДС-Україна" сплатила за користування радіочастотами за весь час свого існування", - пояснює видання.

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Як йдеться в статті, факти вказують на можливу фіктивну суть діяльності "ММДС-Україна".

"Справжня мета власника компанії могла полягати в тому, щоб протягом багатьох років зберігати за будь-яку ціну радіочастоти під 4G, і при нагоді продати їх за значну суму", - наголошується в матеріалі.

"В НКРЗІ, яка схвалила поданий "ММДС-Україна" план конверсії з розрахунком вартості в розмірі 500,092 млн грн, не могли цього не розуміти. Тим не менш, держорган погодився з такою сумою компенсації. Що говорить про те, що Комісія, голову якої призначає президент, підіграє компанії Ахметова", - пояснює ЕП.

Як йдеться в статті, прес-служба НКРЗІ не відповіла на запит і не надала на прохання видання копію плану конверсії і розрахунки вартості конверсії "ММДС-Україна", на основі яких Комісія затвердила компенсацію в розмірі 500 млн грн. Між тим, ці документи затверджені рішенням НКРЗІ від 27.10.2017 № 550 та саме рішення відсутній у вільному доступі.

"Якщо вірити НКРЗІ, "ММДС-Україна" віддає в обмін на компенсацію половину своїх радіочастот. Це означає, що витративши на радіочастоти приблизно 3,4 млн грн, власник "ММДС-Україна" Рінат Ахметов отримає за їх "конверсію" в 147 разів більше — 500 млн грн", - зазначає автор статті.

Повідомляється, що "ММДС-Україна" платила за користування 1 МГц в 65 разів менше, ніж будуть платити мобільні оператори: 45,83 грн на місяць проти 3000 грн.

Керівник одного з трьох мобільних операторів повідомив ЕП, що акціонери виділили "на запуск 4G в Україні" конкретний бюджет. Всі витрати, наприклад, як компенсація "конверсії", будуть йти на шкоду витрат на розвиток інфраструктури.

Представники ще двох мобільних операторів також відзначають, що незадоволені розміром компенсації "конверсії".

"Сума абсолютно нереалістична і безпідставна. Це гроші, які хоче отримати Ахметов. Але найсумніше, що це вже погоджено НКРЗІ. Це коштує в умовах видачі ліцензії. За великим рахунком, нам можна було дати і без цього діапазон (2600 МГц), тому що економічно доцільно будувати 4G мережу на частотах 1800 МГц. Але всі розуміють, що отримати ліцензію на діапазон 1800 МГц без 2600 МГц не вийде", — повідомив на умовах анонімності співробітник одного з мобільних операторів.

"Факти вказують на те, що сума компенсації в 500 млн грн для компанії ТОВ "ММДС-Україна", затверджена головою НКРЗІ Олександром Животовским, надзвичайно завищена і необґрунтована. Вся історія з розрахунком "компенсації" також говорить про те, що протеже президента Петра Порошенка підтримує реалізацію національного інфраструктурного проекту на антиринкових, антиконкурентних умовах, надаючи необгрунтовану перевагу окремому учаснику ринку", - зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), схвалила рішення про проведення тендера на отримання ліцензій для впровадження зв'язку нового покоління 4G в діапазоні 1800 МГц в кінці лютого, підведуть підсумки тендеру на початку березня 2018 року.