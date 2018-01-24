В Україні стали рідше купувати бензин на автозаправках

Реалізація бензину для автомобілів в Україні через мережу АЗС у грудні 2017 року в натуральному вираженні скоротився порівняно з груднем 2016 року на 13% - до 106,17 тисячі тонн, повідомляє Державна служба статистики.

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Згідно з даними Держстату, дизельного пального через мережу АЗС у грудні 2017 року було продано 83,8 тисячі тонн, що на 7,4% менше показника грудня 2016 року.

При цьому продажі пропану і бутану збільшилися за звітний період на 18,4% - до 57,97 тисячі тонн.

У грудні продажі бензину для автомобілів через мережу АЗС у грошовому вираженні склали майже 4 мільярди гривень, дизельного палива – 2,58 мільярда гривень, пропану і бутану – 1,3 мільярда гривень.

Зазначається, що загалом у 2017 році через мережу АЗС в Україні було реалізовано 1,44 мільйона тонн бензину, 1,119 мільйона тонн дизельного палива, 713 тисяч тонн пропану і бутану.

У повідомленні Держстату зазначається, що при підрахунках не враховувалися частину території зони АТО, а також окупованої Росією Криму і Севастополя.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році в Україні через мережу АЗС було реалізовано 1,84 мільйона тонн бензину, 1,724 мільйона тонн дизельного палива, 709 тисяч тонн пропану і бутану.