"Антонов" відкрив представництво у США

Українська авіакомпанія «Авіалінії Антонова», яка є дочірньою компанією держпідприємства «Антонов», відкрила представництво в американському Х'юстоні, штат Техас.

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Про це йдеться в офіційному блозі авіакомпанії на сайті Medium.

«Авіакомпанія «Антонов», яка нещодавно заснувала базу в США в Х'юстоні, штат Техас, в рамках глобальної експансії, перевезла зовнішній супутник зв'язку для Orbital ATK. Вантаж відправився з міжнародного аеропорту Вашингтона в США в Каєнну, Французька Гвіана, на борту одного з семи літаків АН-124-100, який має вантажну кабіну, здатну розмістити такі негабаритні вантажі, а також навантаження до 150 метричних тонн», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що авіакомпанія «Антонов» експлуатує найбільший в світі літак Ан-225, який має корисне навантаження 250 тонн.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Авіалінії Антонова" доставляли для компанії SpaceX Ілона Маска носовий обтічник ракети Falcon 9.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Антонов" - єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.

Авіакомпанія «Авіалінії Антонова» є структурним підрозділом «Антонов» і почала свою діяльність з 1 квітня 1989 року.