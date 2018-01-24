"Укрзалізниця" шукає компанію для страхування пасажирів

17:22, 24 січня 2018
Транспорт/Звя'зок
462

Залізничний перевізник має намір укласти договір зі страховиком на рік.

УЗ оголосила тендер на страхування пасажирів / фото УНІАН

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» оголосила конкурс з відбору компанії для надання послуг страхування пасажирів від нещасних випадків на залізничному транспорті.

Читайте також"Укрзалізниця" відновила послугу повернення квитків через інтернет

Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці» з посиланням на в.о. голови правління держкомпанії Євгена Кравцова.

«Запрошуємо страхові компанії взяти участь у відкритому конкурсі з відбору страховика для надання послуг страхування пасажирів від нещасних випадків на залізничному транспорті. Залізничний перевізник має намір укласти договір на рік - з 1 березня 2018 по 1 березня 2019 року», - цитує прес-служба Кравцова.

У прес-службі зазначили, що розкриття конкурсних пропозицій заплановано 07.02.2018 року о 14.00 за київським часом у приміщенні «Укрзалізниці».

«Конкурсні пропозиції приймаються за адресою: місто Київ, вул. Тверська, 5, кімн. 007. Конкурсні пропозиції просимо надавати протягом 10 робочих днів з дати розміщення оголошення про конкурс на сайті «Укрзалізниці». Пропозиції, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше фінансовий директор «Укралізниці» Андрій Рязанцев заявляв, що «Укрзалізниця» має намір перейти на механізм страхування вантажів для забезпечення їхнього збереження під час здійснення перевезень, і у зв'язку з цим планує залучити страхову компанію.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» є Публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, що не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #страхування пасажирів#Укрзалізниця страхування