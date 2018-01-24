"Укрзалізниця" шукає компанію для страхування пасажирів

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» оголосила конкурс з відбору компанії для надання послуг страхування пасажирів від нещасних випадків на залізничному транспорті.

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Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці» з посиланням на в.о. голови правління держкомпанії Євгена Кравцова.

«Запрошуємо страхові компанії взяти участь у відкритому конкурсі з відбору страховика для надання послуг страхування пасажирів від нещасних випадків на залізничному транспорті. Залізничний перевізник має намір укласти договір на рік - з 1 березня 2018 по 1 березня 2019 року», - цитує прес-служба Кравцова.

У прес-службі зазначили, що розкриття конкурсних пропозицій заплановано 07.02.2018 року о 14.00 за київським часом у приміщенні «Укрзалізниці».

«Конкурсні пропозиції приймаються за адресою: місто Київ, вул. Тверська, 5, кімн. 007. Конкурсні пропозиції просимо надавати протягом 10 робочих днів з дати розміщення оголошення про конкурс на сайті «Укрзалізниці». Пропозиції, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше фінансовий директор «Укралізниці» Андрій Рязанцев заявляв, що «Укрзалізниця» має намір перейти на механізм страхування вантажів для забезпечення їхнього збереження під час здійснення перевезень, і у зв'язку з цим планує залучити страхову компанію.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» є Публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, що не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.