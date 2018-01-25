Гройсман про безпеку на дорогах: побудуємо 500 розв'язок, 500 острівців безпеки і 1000 переходів

Кабінет міністрів України в рамках розвитку дорожнього господарства починає реалізацію програми «500-500-1000», яка передбачає будівництво 500 кільцевих розв'язок, 500 острівців безпеки і 1000 пішохідних переходів.

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Про це повідомила прес-служба уряду з посиланням на результати наради прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з представниками міністерств внутрішніх справ, інфраструктури, а також Державного агентства автомобільних доріг.

«Коли робимо гарні дороги, а по них їздять зі швидкістю літаків, виходить біда. Але є тисяча і один спосіб забезпечити безпеку на дорогах. Безпека на дорогах - питання номер один», - наголосив Гройсман.

За його словами, за останні кілька років на українських дорогах загинуло понад 15 тис. людей.

«Цього року у нас досить амбітні плани з будівництва доріг на цей рік, але якщо ми подивимося статистику смертності на дорогах... Це говорить про те, що треба боротися (з порушниками правил дорожнього руху - УНІАН) не тільки штрафами, а й створити систему безпеки руху», - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Гройсман пропонує створити в Україні Координаційну раду з питань безпеки дорожнього руху та формування якісної дорожньої інфраструктури.

Уряд у 2018 році має намір забезпечити фінансування дорожнього будівництва в Україні на рівні 47 млрд грн. У 2017 році в Україні було відремонтовано близько 2000 км доріг на суму понад 20 млрд грн.

Раніше прем'єр заявляв, що 5% обсягу фінансування дорожнього будівництва спрямовуватиметься на забезпечення безпеки дорожнього руху.