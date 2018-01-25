Житомирська міськрада узгодила придбання 40 нових автобусів на умовах лізингу

Сьогодні Житомирська міськрада узгодила придбання комунальним підприємством «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» 40 нових автобусів на умовах лізингу за 64 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували більшість депутатів Житомирської міської ради під час сесії.

Згідно цього документу, КП «Житомирське ТТУ» міської ради оновить рухомий склад, придбавши новий транспорт на умовах лізингу. Закупити у такий спосіб мають 40 дизельних автобусів.

«Планується, що автобуси закуповуватимуть у два етапи - 17 автобусів та 23 автобуси», - уточнив УНІАН заступник Житомирського міського голови Дмитри Ткачук.

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Він також зазначив, що «комунальні автобуси, які на умовах лізингу придбає трамвайно-тролейбусне управління, купуватимуть за ставкою 12% річних та без комісії, а договір підпишуть із білоруською лізинговою компанією».

Автобуси орендуватимуть, поступово виплачуючи їхню вартість.

Для придбання автобусів міська рада погодила виділення трамвайно-тролейбусному управлінню 64 мільйонів гривень. Автобуси відповідатимуть екологічним стандартам і їздитимуть у ті мікрорайони Житомира, де не курсує комунальний транспорт.

Нагадаємо, комунальне підприємство КП «ЖТТУ» здійснює перевозки пасажирів електротранспортом. У Житомирі впроваджується нова транспортна концепція міста.​