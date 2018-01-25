"Укрзалізниця" цього року хоче двічі підняти ціну на квитки
Голова компанії зазначив, що тарифи на пасажироперевезення вже не піднімалися кілька років.
"Укрзалізниця" планує підвищити вартість пасажирських перевезень більш ніж на 20% в 2018 році. Про це повідомляє "112 Украина" з посиланням на заяву в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євгена Кравцова.
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"Ми бачимо необхідність в підвищенні тарифу в нинішньому році. У фінансовий план на 2018 рік ми заклали цифри дворазового підвищення на 10% кожне. Два рази по 10%, щоб це було плавно і не так помітно для людей", - сказав Кравцов.
Він зазначив, що тариф не піднімався кілька років.
"З пасажирськими перевезеннями ситуація досить складна в плані тарифів. Тариф на пасажирські перевезення не піднімався вже кілька років", - сказав Кравцов.
Також він додав, що збиткове пасажирське господарство в Україні субсидується за рахунок прибуткового вантажного.
Як відомо, у вересні 2017 року Кабмін обіцяв не піднімати ціни на квитки в поїздах,поки не зросте якість.
"Тарифи змінюватись не будуть", - заявляв тоді віце-прем'єр Степан Кубів.
А прем'єр Володимир Гройсман додав, що "мови не може бути про підняття тарифів на пасажирські перевезення".