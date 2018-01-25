"Укрзалізниця" має намір залучити вантажні локомотиви у Литви

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" має намір залучити вільний парк вантажних локомотивів у Литовських залізниць. Як повідомила прес-служба "Укрзалізниці", відповідний протокол про наміри був підписаний в. о. голови правління компанії Євген Кравцов і генеральним директором "Литовські залізниці" Мантасом Бартушка в рамках робочого візиту до Вільнюс (Литва).

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"Під час переговорів Євген Кравцов і Мантас Бартушка також підвели підсумки вантажних перевезень за минулий рік та обговорили низку актуальних питань двостороннього співробітництва. Серед них, зокрема, питання пасажирського сполучення між Україною та Литвою, прогнози вантажних перевезень і тарифна політика на 2018 рік, курсування контейнерного потяга "Вікінг", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що делегація "Укрзалізниці" також відвідала Вільнюському локомотиворемонтное депо.

"Залізничники оглянули нові види спеціалізованого маневрового тягового рухомого складу і зосередили увагу на нових технологіях його модернізації", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2017 року директор виробництва "Сервіс рухомого складу Латвійської залізниці (LDZ)" Тейванс Гунарс заявляв, що Латвійська залізниця має вільні локомотиви і готова дати їх в оренду "Укрзалізниці" або приватним компаніям у зв'язку з дефіцитом локомотивів в Україні.