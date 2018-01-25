"Укрзалізниця" оголосила тендер на закупівлю 110 тисяч тонн дизпалива

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" призначила на 30 січня 2018 року вісім аукціонів на закупівлю 110 тисяч тонн дизельного палива, повідомила прес-служба держкомпанії.

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"Передбачено проведення трьох процедур по 20 тисяч тонн кожна із застосуванням формульного зміни ціни з урахуванням показників Platts (міжнародна, глобальна уніфікована система інформаційного моніторингу за динамікою ринку і ціноутворенням в галузі видобувної та паливно-енергетичної промисловості - УНІАН). Також передбачено проведення п'яти звичайних процедур по 10 тисяч тонн кожна. Очікувана вартість дизеля по всіх тендерах становить 29,640 тисячі гривень за тонну", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що "Укрзалізниця" поступово переходить на формульне ціноутворення при закупівлі пального - ціна буде залежати від коливання котирувань Platts та курс валюти (фактично все паливо на ринку імпортного походження).

"Ціна за контрактом може збільшуватися або зменшуватися при кожній рознарядки на відвантаження чергової партії дизеля за формулою із застосуванням показників Platts", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" є найбільшим споживачем дизельного палива в Україні, її річна потреба становить 300-350 тисяч тонн. З квітня компанія перейшла на закупівлі через систему ProZorro, однак недосконалість тендерної документації дозволяє учасникам тендерів постійно блокувати торги. У зв'язку з цим кожен раз "Укрзалізниця" відчуває нестачу палива і зіштовхується з шантажем з боку постачальників.