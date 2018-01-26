Окупанти вирішили охороняти свій гігантський фетиш - Кримський міст

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка передбачає облаштування моста через Керченську протоку стаціонарними постами органів внутрішніх справ.

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Згідно з постановою, опублікованою на офіційному інтернет-порталі правової інформації, два пости поліції будуть встановлені в 2019 році.

Найімовірніше, пости зведуть у крайніх точках мосту для контролю трафіку.

Як повідомлялося, в окупованому Криму повністю завершили облаштування однієї ділянки Кримського мосту на острові Тузла.

Планується, що автомобільний рух мостом буде запущено в грудні 2018 року, а залізничний – у грудні 2019 року. При цьому в Росії стверджують, що будівництво йде ударними темпами, і розраховують, що перші автомобілі зможуть проїхати по мосту набагато раніше.